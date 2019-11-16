В Ленобласти хотят построить фитнес-залы под открытым небом

В Ленобласти хотят построить фитнес-залы под открытым небом
Местные жители могут посещать комплекс и заниматься спортом в любую погоду. Фото: pixabay

Залы для занятий фитнесом под открытым небом появятся во всех районных центрах Ленинградской области. Попасть в них сможет любой желающий абсолютно бесплатно.

Глава Ленобласти Александр Дрозденко посетил самый крупный в регионе фитнес-зал под открытым небом, находящийся в городе Луга. В спорткомплексе есть спортивная площадка, антивандальные тренажеры, несколько зон для настольного тенниса и кроссфита.

Местные жители могут посещать комплекс и заниматься спортом в любую погоду, поскольку он размещен под поликарбонатной кровлей. На прилегающей территории обустроены дорожки и освещение.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Кудрово стал городом с самой развитой инфраструктурой для спорта и отдыха. А самым худшим городом признали Киселевск из Кемеровской области.

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В Ленобласти хотят построить фитнес-залы под открытым небом
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