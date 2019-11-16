Мать убитой аспирантки СПбГУ госпитализирована после похорон

Мать аспирантки Анастасии Ещенко, убитой доцентом СПбГУ Олегом Соколовым, госпитализировали в отделение реанимации прямо с кладбища, где она похоронила дочь.

Как сообщает РБК, ссылаясь на слова отца убитой девушки Олега Ещенко, его супруга была госпитализирована в медицинское учреждение, где ее определили в отделение реанимации. Помощь медиков ей понадобилась после прощания с дочерью.

Ещенко также заявил, что был знаком с Соколовым только заочно, со слов Анастасии. Он добавил, что не желает о нем ни говорить, ни слышать.

Похороны Анастасии Ещенко прошли на ее родине — в станице Старовеличковской на Кубани. Девушку хоронили в закрытом гробу.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что отец убитой студентки объяснил, почему не был против отношений с Соколовым.