Дочь Ларисы Гузеевой перенесет операцию по удалению опухолей

Дочь Ларисы Гузеевой перенесет операцию по удалению опухолей
Лариса Гузеева. Фото: instagram.com/_larisa_guzeeva_

Ольга Бухарова, единственная дочь российской актрисы и телеведущей Ларисы Гузеевой, рассказала в соцсетях о своем заболевании.

Девушка рассказала в своем Instagram-аккаунте, что недавно она прошла обследование в медучреждении и медики выявили у нее две опухоли. Она отметила, что все не так страшно, как могло быть — новообразования доброкачественные.

Бухарова добавила в своих «сториз», что сейчас она жива, но не очень здорова. В скором времени девушка может лечь под нож хирурга, эта операция станет уже второй для нее.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что опухоль Заворотнюк назвали неоперабельной.

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