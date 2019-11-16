Девятилетний бельгиец поступил в университет

Ребенок-вундеркинд из Бельгии, которому всего девять лет, в скором времени закончит университет станет бакалавром по специальности электротехника.

Как сообщает CNN, Лоран Симонс живет с дедушкой и бабушкой, которые узнали о его выдающемся интеллекте после того, как он пошел в школу. Педагоги проверяли знания ребенка с помощью тестов уровней разных классов, которые мальчик сдавал на отлично.

Сейчас Лоран учится в Технологическом университете Эйндховена, где изучает электротехнику. Преподаватели отзываются о нем как о невероятном ребенке — уже в декабре мальчик станет обладателем степени бакалавра.

После этого вундеркинд планирует получить докторскую степень по робототехнике и податься в медицину. Ребенку открыты все дороги — его зовут на обучение престижные вузы со всего мира.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ученые выяснили, что мальчики и девочки имеют одинаковые способности к математике.