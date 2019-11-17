Врач рассказал об опасности вейпов и электронных сигарет

Болезни, которые развиваются у вейперов, напоминают травмы при вдыхании едких веществ. Фото: pixabay.com

Болезни, которые развиваются у вейперов, напоминают травмы при вдыхании едких веществ. Фото: pixabay.com

Российский кардиолог Ярослав Ашихмин рассказал, как вейпы и электронные сигареты могут навредить человеческому организму.

Специалист заявляет, что смеси для вейпа содержат витамин Е, который может спровоцировать онкологию у человека. Также в состав смесей входит пропиленгликоль, который повреждает легкие при нагревании, сообщат телеканал «360».

По словам Ашихмина, заядлым курильщикам, которые хотят отказаться от вредной привычки, не стоит заменять сигареты при помощи электронных устройств. Вместо этого он рекомендует обратить внимание на препараты, помогающие в борьбе с никотиновой зависимость.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что более 30 человек скончались в США от вейпинга. Число летальных случаев в связи с заболеваниями из-за вейпинга в США превысило 30, а заболевших уже около 1,5 тысячи человек.