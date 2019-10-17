Более 30 человек скончались в США от вейпинга

Число летальных случаев в связи с заболеваниями из-за вейпинга в США превысило 30, а заболевших уже около 1,5 тысячи человек.

По данным Центра по контролю и профилактике заболеваний при правительстве США (CDC), в настоящее время зафиксировано 33 летальных случая в 24 штатах. Единственным регионом США, где заболеваний не было зафиксировано, остается Аляска.

Точная причина заболевания пока не установлена. Предполагается лишь, что причина заболеваний — масло с витамином Е. Специалисты из Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) обнаружили это вещество в смесях с марихуаной, которые курили заболевшие вейперы.

В начале ноября появилась информация, что в США не менее 18 человек скончались из-за болезней легких, вызванных курением вейпов и электронных сигарет. В докладе американских Центров по контролю и профилактике заболеваний говорится, что случаи смерти по причине заболеваний, вызванных курением электронных сигарет, были зафиксированы в 15 американских штатах.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что американские ученые провели эксперимент и выяснили, что пар от вейпа пагубно влияет на лабораторных мышей.