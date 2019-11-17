Синий свет от гаджетов сокращает жизнь

Синий свет от гаджетов сокращает жизнь
Ученые изучили влияние светодиодов на здоровье. Фото: pixabay

Ученые выяснили, что синяя подсветка мобильных устройств может оказывать отрицательное воздействие на внешний вид человека. Речь идет о старении кожи.

Специалисты из американского штата Орегон уверены, что такой свет ускоряет процессы старения. Исследование проводилось на дрозофилах, клеточные механизмы которых напоминают человеческие.

На основе изучения поведения плодовых мух, эксперты определили, что они ежедневно подвергаются воздействию синего света в течение 12 часов. Однако те насекомые, которые меньше времени проводили в темноте, жили значительно меньше.

У них обнаружили повреждение мозга и генов, которые должны защищать организм от стресса.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, какой напиток способен продлить жизнь. Об этом рассказали ученые.

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