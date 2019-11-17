В ООН раскрыли основные причины смертности на российских дорогах

На дорогах погибают и получают травмы чрезвычайно много людей. Фото: pixabay

На дорогах погибают и получают травмы чрезвычайно много людей. Фото: pixabay

Основной причиной смертности на дорогах России стали изъяны в образовании пешеходов и водителей. По словам спецпосланника генсека ООН по безопасности дорожного движения и президента Международной автомобильной федерации Жана Тодта, к трагическому исходу также приводят управление транспортом в нетрезвом виде, использование телефонов за рулем и недостатки в правовом преследовании.

Как сообщают «РИА Новости», Тодт отметил, что на дорогах умирают и получают травмы чрезвычайно много людей. Однако подчеркнул, что Россия всегда стремилась к тому, чтобы оказаться в числе лидеров по обеспечению дорожной безопасности.

Спецпосланник генсека ООН считает, что к соответствующему образованию жителей следует приступить еще в школе. Он также указал на недостаточное освещение на дорогах.

Добавим, что сегодня, 17 ноября, отмечается Всемирный день памяти жертв ДТП. Согласно данным ВОЗ, каждый год во всем мире в авариях гибнут порядка 1,35 млн человек.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали об авариях на КАД. Оказалось, что ДТП на Кольцевой автодороге имеют самый высокий процент летального исхода.