Петербуржцы сообщили о прорыве трубы на Рабфаковской улице

Петербуржцы сообщили о прорыве трубы на Рабфаковской улице
Точное место аварии пока неизвестно. Фото: vk.com/spb_today

В Невском районе Петербурга прорвало трубу. По словам очевидцев, авария случилась на Рабфаковской улице сегодня утром, 17 ноября.

Фотография с места происшествия была опубликована в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». На ней видно, что участок заволокло дымом.

Другие детали и точное место произошедшего в социальной сети «ВКонтакте» не приводятся.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о дорожно-транспортном происшествии с участием пожарной машины. Служебный транспорт не припустила легковой автомобиль. Об аварии рассказали свидетели в одной из групп социальной сети «ВКонтакте». К записи также прикреплены фотографии.

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