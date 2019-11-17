Петербуржцы сообщили о прорыве трубы на Рабфаковской улице

В Невском районе Петербурга прорвало трубу. По словам очевидцев, авария случилась на Рабфаковской улице сегодня утром, 17 ноября.

Фотография с места происшествия была опубликована в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». На ней видно, что участок заволокло дымом.

Другие детали и точное место произошедшего в социальной сети «ВКонтакте» не приводятся.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о дорожно-транспортном происшествии с участием пожарной машины. Служебный транспорт не припустила легковой автомобиль. Об аварии рассказали свидетели в одной из групп социальной сети «ВКонтакте». К записи также прикреплены фотографии.