Участника тройного ДТП на перекрестке Боткинской и Академика Лебедева госпитализировали

Участника тройного ДТП на перекрестке Боткинской и Академика Лебедева госпитализировали
Машина сильно помята. Фото: vk.com/spb_today

В Петербурге на пересечении Боткинской улицы и улицы Академика Лебедева произошло серьезное ДТП с участием легкового авто. К месту происшествия прибыли машины скорой помощи и реанимации.

Авария случилась сегодня утром, 17 ноября. На опубликованных фотографиях в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» соцсети «ВКонтакте» видно, что машина сильно помята. На месте также видны сотрудники ДПС и МЧС.

Как сообщил 78.ru, участниками аварии стали три автомобиля. В результате произошедшего пострадал один человек, врачи оценили его состояние как среднее. Пострадавшего госпитализировали.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали об аварии с автобусом, в которой пострадали десять человек. Все произошло в Оренбурге.

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