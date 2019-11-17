В Оренбурге автобус слетел в столб, число пострадавших увеличилось до десяти

В Оренбурге автобус слетел в столб, число пострадавших увеличилось до десяти
По предварительно информации, водитель отвлекся при управлении автобусом. Фото: pixabay

В Оренбурге произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали 10 человек. Трое из них остаются под присмотром медсотрудников.

Авария случилась в субботу, 16 ноября, на улице Максима Горького. Как сообщил представитель УМВД РФ по Оренбургской области, маршрутный автобус «ПАЗ» днем влетел в опору линии электропередач.

Изначально было известно о девяти пострадавших. Однако позже еще один участник самостоятельно обратился в медучреждение.

Согласно информации Министерства здравоохранения региона, один из госпитализированных с места происшествия находится в тяжелом состоянии. Состояние еще двоих врачи оценили как среднее. Остальные после осмотра были отпущены.

По предварительным данным, водитель автобуса отвлекся, двигаясь по участку. В настоящее время проводится проверка по факту ДТП.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о взрыве в общежитии. ЧП произошло в Киеве.

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