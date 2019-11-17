В Киеве погибли два человека при взрыве в общежитии

Вечером в субботу, 16 ноября, в киевском общежитии раздался взрыв. Жертвами происшествия стали два человека.

Согласно данным киевской полиции, опубликовавшей информацию об инциденте в Facebook, все произошло в общежитии на улице Карла Маркса в украинской столице. На месте происшествия работают все экстренные службы, в частности взрывотехническая служба, полиция и следователи.

Детали произошедшего на данный момент неизвестны. Специалисты выясняют, что именно взорвалось. Все обстоятельства ЧП устанавливаются. О других пострадавших информации не поступало. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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