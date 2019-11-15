После взрыва в жилом доме в Москве пострадали два человека

После взрыва в жилом доме в Москве пострадали два человека
После взрыва в жилом доме начался пожар. Фото: Baltphoto/Елена Яковлева

В квартир одного из жилых домов на западе Москвы произошел взрыв, который повлек за собой пожар. Пострадали два человека, спасены 17 человек.

Как сообщает ТАСС, ссылаясь на свои источники в экстренных службах, все произошло в ночь на 15 ноября. Квартира взорвалась в доме №16 по улице Удальцова на западе столицы. Из-за взрыва произошло обрушение квартирных перегородок. После этого начался пожар.

По данным местного главка МЧС России, в доме загорелись две квартиры. Огонь распространился по балконах с пятого по седьмой этаж. Общая площадь пожара составила 60 «квадратов».

В половину четвертого утра спасатели заявили о полной ликвидации пожара. В результате происшествия пострадали два человека. Всего из дома было эвакуировано 50 человек.

По предварительным данным, в квартире произошел взрыв газа.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что учеников школы на Огородном переулке эвакуировали из-за угрозы взрыва.

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