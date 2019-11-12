Учеников школы на Огородном переулке эвакуировали из-за угрозы взрыва

Из школы вывели 294 человек. Фото:Pixabay

Из школы вывели 294 человек. Фото:Pixabay

В Кировском районе Петербурга эвакуировали школу.

Как стало известно gazeta.spb.ru, в полицию обратился директор школы №388 в Огородном переулке и рассказал о том, что неизвестный прислал на электронную почту учреждения сообщение о минировании 11 ноября.

Неизвестные в сообщении угрожали взорвать в школе тротил, который якобы заложен в здании.

Из школы вывели 294 человек. При проверки взрывчатых веществ не обнаружили.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что с утра проходит новая волна эвакуаций. Задело в очередной раз общеобразовательные учреждения. В школе №54 ученикам сказали приходить ко второму уроку. Школа расположена в доме 60 корпус 2 по улице Маршала Казакова.