Яна Рудковская выложила фото с доцентом Олегом Соколовым

Продюсер Яна Рудковская поделилась архивным фото, на котором рядом с ней, её экс-супругом Виктором Батуриным и Димой Биланом запечатлен историк Олег Соколов.

Фотографию Рудковская опубликовала в своем официальном telegram-канале в воскресенье, 17 ноября. На снимке, датирующемся 2007 годом, рядом стоят Яна Рудковская, жена чемпиона мира по шахматам Анатолия Карпова Наталья Карпова, Олег Соколов, Дима Билан и бывший супруг Рудковской, бизнесмен Виктор Батурин.

По словам продюсера, Олег Соколов в то время активно «набивался в друзья» бывшему мужу Рудковской. Однако миллиардер Батурин, с которым она пробыла в браке с 2001 по 2008 год, всегда держался на расстоянии от историка-реконструктора. «И правильно делал!», — резюмировала Рудковская.

Напоминаем, бывший доцент СПбГУ Олег Соколов убил свою 24-летнюю аспирантку Анастасию Ещенко, а затем, чтобы избавиться от трупа, расчленил девушку и попытался утопить в Мойке.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в СМИ появилась запись разговора Соколова после совершения убийства.