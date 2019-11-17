По выставке Репина в Русском музее проведут «Культурный променад»

Мероприятие состоится 23 ноября. Посетить его смогут все желающие полюбоваться творчеством великого художника без очередей.

Отметим, что масштабная выставка работ Репина открылась в корпусе Бенуа 3 октября 2019 года. Сегодня, спустя полтора месяца, ознакомиться с картинами мастера все еще хочет рекордное количество посетителей: выставка до сих пор собирает очереди.

Сотрудники Русского музея решили предоставить петербуржцам и гостям города возможность познакомиться с наследием Ильи Ефимовича в компании профессиональных экскурсоводов и без очередей. «Культурный променад» состоится 23 ноября. В 11:00 лучшие экскурсоводы встретят посетителей и проведут по выставке, а затем участники проекта смогут послушать выступление камерного струнного оркестра «Chamberries».

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в преддверии выставки во дворе главного здания появилась шоколадная копия его картины.