Перед Русским музеем появилась шоколадная копия картины Репина

Конфетная версия картины Ильи Ефимовича Репина «Какой простор!» появилась возле главного здания Русского музея сегодня, 28 сентября.

Совместный проект шоколадной фабрики «Счастье» и Русского музея приурочен к грядущей выставке Репина, посвященной 175-летию со дня рождения великого художника. Экспозиция разместится в корпусе Бенуа.

Пока что посетители музея могут полюбоваться трехметровой шоколадной копией картины «Какой простор!», состоящей из четырех тысяч конфет. В 14:00 состоялось её официальное открытие, после чего любой желающий может угоститься кусочком прекрасного произведения.

Напоминаем, что ранее GazetaSPb сообщала о ежегодном закрытии Мотосезона-2019, которое состоялось в Петербурге сегодня, 28 сентября, на Дворцовой площади. В мероприятии приняли участие несколько тысяч владельцев мототехники.