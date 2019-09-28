Перед Русским музеем появилась шоколадная копия картины Репина

Перед Русским музеем появилась шоколадная копия картины Репина
Попробовать "картину" на вкус сможет каждый. Фото: Русский музей

Конфетная версия картины Ильи Ефимовича Репина «Какой простор!» появилась возле главного здания Русского музея сегодня, 28 сентября.

Совместный проект шоколадной фабрики «Счастье» и Русского музея приурочен к грядущей выставке Репина, посвященной 175-летию со дня рождения великого художника. Экспозиция разместится в корпусе Бенуа.

Пока что посетители музея могут полюбоваться трехметровой шоколадной копией картины «Какой простор!», состоящей из четырех тысяч конфет. В 14:00 состоялось её официальное открытие, после чего любой желающий может угоститься кусочком прекрасного произведения.

Напоминаем, что ранее GazetaSPb сообщала о ежегодном закрытии Мотосезона-2019, которое состоялось в Петербурге сегодня, 28 сентября, на Дворцовой площади. В мероприятии приняли участие несколько тысяч владельцев мототехники.

илья репин конфеты новости русский музей санкт-петербург счастье
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Перед Русским музеем появилась шоколадная копия картины Репина
Путин посетит похороны Жака Ширака
МЧС: курить на балконе можно
«Зенит-2» сыграл с «Ленинградцем» вничью
На Чемпионате мира по боксу Россию впервые представит петербурженка
На набережной Мойки обнаружили броневик с трупом внутри
На Солунской улице за 460 млн возведут спорткомплекс для ФК «Коломяги»
В Пулково огласили страны, куда будут летать иностранные лоукостеры