В защиту грифонов Банковского моста прошел флешмоб #ТОЛЬКОБЕЗРУК

Грифонам на Банковском мосту около двухсот лет. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Грифонам на Банковском мосту около двухсот лет. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Скульптуры грифонов на Банковском мосту зачастую становятся жертвами вандалов. Студенты РГИСИ и СПбГЭУ объединились для участия в флешмобе в защиту статуй.

Петербуржцы и гости Северной столицы разрушают отреставрированных грифонов на Банковском мосту, стирая с фигур позолоту. Учащиеся СПбГЭУ и РГИСИ организовали акцию в поддержку скульптур. Флешмоб получил название «Только без рук». В рамках мероприятия студенты поставили спектакль, по сюжету которого древнегреческая богиня возмездия Немезида покарала вандалов, испортивших статуи.

Отметим, что Банковский мост открыли после реставрации 19 июня 2019 года. На открытии присутствовал губернатор Северной столицы Александр Беглов, который обратился к петербуржцам с просьбой беречь мост. Однако уже на следующий день на позолоченных элементах обнаружили царапины.