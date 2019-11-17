Беглов по традиции подвел итоги рабочей недели «Вконтакте»

Главным событием недели Александр Беглов назвал Культурный форум, в котором приняли участие гости из 96 стран мира. Фото: Администрация Санкт-Петербурга

Главным событием недели Александр Беглов назвал Культурный форум, в котором приняли участие гости из 96 стран мира. Фото: Администрация Санкт-Петербурга

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов рассказал о работе, проделанной за неделю, на своей официальной странице «Вконтакте».

За прошедшую рабочую неделю градоначальник подписал закон о социальных выплатах, направленных на улучшение жилищных условий для семей с тремя и более детьми, а также для семей с ребенком-инвалидом. Кроме того, отметил Беглов, в Красносельском районе Санкт-Петербурга сдан в эксплуатацию детский сад: новое учреждение рассчитано на 220 детей.

Также, город рассчитывает получить 10 миллиардов рублей инвестиций от «Роснано» с целью развития проектов «Цифровая экономика» и «Промышленный экспорт». Беглов напомнил о конкурсе на разработку ландшафтно-архитектурной концепции парка “Тучков буян”.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Германия инвестировала в предприятия Петербурга более 1 миллиарда долларов.