Беглов: Германия инвестировала в Петербург более $1 млрд

В России работают более 4,5 тысяч компаний с германским капиталом.

Губернатор Северной столицы Александр Беглов встретился с полномочным послом ФРГ в РФ Гезой Андреасом фон Гайром, чтобы обсудить взаимоотношения между странами. В ходе разговора Беглов отметил, что в России работают более 4,5 тысяч компаний с германский капиталом, 10% из которых находятся в Санкт-Петербурге. Они инвестировали в город более 1 миллиарда долларов.

К слову, в скором времени в Северной столице откроется завод медтехники Sarstedt. Его начали строить летом текущего года. Представитель Германии заверил, что немецкие бизнесмены чувствуют себя в Санкт-Петербурге комфортно и готовы работать здесь.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Путин заверил, что у него с Зеленским «полный контакт». Президент России высказался о предложении провести встречу с коллегой.