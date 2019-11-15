Путин заверил, что у него с Зеленским «полный контакт»

Президент России высказался о предложении провести встречу с коллегой.

Об этом стало известно 14 ноября. Глава России Владимир Путин прокомментировал инициативу экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева во время пресс-конференции по итогам саммита БРИКС. Политик предлагал провести встречу российского и украинского лидеров.

Владимир Путин отметил, что речь идет о встрече в нормандском формате. При этом глава страны заверил, что у него с Владимиром Зеленским налажен контакт. Они разговаривают по телефону и обсуждают важные вопросы.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Зеленский не против личной встречи с Путиным. Назарбаев уверяет, что Зеленский уже согласен на переговоры, но на нейтральной территории. Первый президент Казахстана считает, что сейчас для встречи один из самых лучших моментов, так что тянуть не стоит.