Зеленский не против личной встречи с Путиным

Глава Украины хочет пообщаться с коллегой на нейтральной территории.

Об этом стало известно сегодня, 12 ноября. Обо всем сообщает РИА Новости, ссылаясь на первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Он отметил, что виделся недавно и с Владимиром Зеленским, и с Владимиром Путиным. У него сложилось впечатление, что президентам России и Украины нужно встретиться и обсудить взаимоотношения между странами. Назарбаев уверяет, что Зеленский уже согласен на переговоры, но на нейтральной территории. Первый президент Казахстана считает, что сейчас для встречи один из самых лучших моментов, так что тянуть не стоит.

Напоминаем, что Казахстан не в первый раз выступает площадкой для многосторонних переговоров. В 2017 году там обсуждали военные действия в Сирии.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Путин и Меркель обсудили Украину и Ближний Восток. Переговоры между политиками состоялись по телефону.