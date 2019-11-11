Путин и Меркель обсудили Украину и Ближний Восток

Переговоры между политиками состоялись по телефону.

Об этом стало известно сегодня, 11 ноября. Обо всем сообщает РИА Новости. Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель поговорили по телефону, чтобы, во-первых, обсудить украинский вопрос в контексте подписания «формулы Штайнмайера», а, во-вторых, ближневосточную проблематику. Глава страны заявил, что считает важным соблюдать минские соглашения, а также сообща решать, как прекратить боевые действия в Ливии.

Ангела Меркель и Владимир Путин в итоге выразили надежду, что еще смогут обсудить все лично.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что президент Боливии ушел в отставку на фоне протестов. Второй вице-спикер Сената парламента страны от оппозиции уже объявила себя исполняющей обязанности президента.