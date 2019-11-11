Президент Боливии ушел в отставку на фоне протестов

Президент Боливии Эво Моралес объявил о своей отставке накануне, 10 ноября. Второй вице-спикер Сената парламента страны от оппозиции уже объявила себя исполняющей обязанности президента.

Эво Моралес заявил, что уходит в отставку ради разрешения конфликтной ситуации в стране и необходимости в восстановлении стабильности. Сейчас жители Боливии протестуют из-за результатов недавних выборов. Бывший президент также назвал все происходящее в стране попыткой госпереворота.

Также в отставку ушел вице-президент Боливии Альваро Гарсия Линера. Кроме того, от своих должностей отказались несколько министров и глава боливийской таможенной службы.

Население уже вовсю празднует отставку Моралеса. Люди выходят на улицы, поют песни, кричат лозунги и танцуют под оркестры.

Позже второй сице-спикер Сената Парламента Боливии Жанин Аньес заявила, что берет на себя обязанности президента. Она отметила в эфире местного телеканала, что сделала это с целью созвать новые выборы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что экс-мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг намерен баллотироваться в президенты США.