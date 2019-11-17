Мамаев впервые сыграет за «Ростов» после выхода из тюрьмы

Мамаев выступал за "Краснодар" с 2014 года. Фото: Wikipedia

Мамаев выступал за "Краснодар" с 2014 года. Фото: Wikipedia

Футболист Павел Мамаев впервые выйдет на поле в качестве игрока клуба «Ростов» после освобождения по УДО.

Полузащитник ростовской команды Павле Мамаев сыграет в стартовом составе против своего бывшего клуба «Краснодар» в товарищеском матче. Помимо того, что это будет первая игра футболиста после выхода из тюрьмы, куда он попал за драку, Мамаев дебютирует в составе «Ростова».

Напомним, что футболист пробыл в заключении почти год, осужденный за участие в драках в центре столицы, которые Мамаев спровоцировал вместе с Александром Кокориным осенью прошлого года. После условно-досрочного освобождения спортсмен расторг договор с «Краснодаром» и перешел в «Ростов».

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