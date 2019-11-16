Азмун претендует на звание лучшего азиатского игрока года

Азмун претендует на звание лучшего азиатского игрока года
Азмун номинирован впервые. Фото: https://twitter.com/theafcdotcom

Его главными соперниками стали японский и корейский футболисты.

Обо всем сообщили сегодня, 16 ноября, в Twitter-аккаунте AFC. За звание лучшего азиатского игрока 2019 года борются японский опорник «Айнтрахта» Макото Хасебе, корейский вингер «Тоттенхэма» Сон Хын-Мин, а также иранский нападающий «Зенита» Сердар Азмун.

К слову, премию вручают уже на протяжении семи лет. Ее прошлым обладателем стал Хасебе.

Напоминаем, что этот год стал для «сине-бело-голубого» продуктивным – он стал чемпионом России в составе петербургской команды, выиграл Суперкубок страны, а в составе национальной сборной добрался до полуфинала Кубка Азии.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что шесть игроков «Зенита» выйдут на поле во время матча Россия – Бельгия. Отборочный матч Евро-2020 между сборными России и Бельгии состоится сегодня, 16 ноября на «Газпром Арене». Начало в 20:00 по московскому времени.

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