Шесть игроков «Зенита» выйдут на поле во время матча Россия – Бельгия

Шесть игроков петербургского «Зенита» выйдут на поле в составе сборной России и сыграют против национальной команды Бельгии.

Об этом стало известно сегодня, 16 ноября. В состав сборной войдут Дзюба, Караваев, Жирков, Кузяев, Оздоев, Ерохин, сообщила пресс-служба питерского клуба на странице в Twitter.

Отборочный матч Евро-2020 между сборными России и Бельгии состоится сегодня, 16 ноября на «Газпром Арене». Начало в 20:00 по московскому времени.

Отметим, что после восьми игр бельгийская сборная набрала 24 очка, а россияне идут следом, отставая на три балла. Обе сборные досрочно вышли в финальную стадию чемпионата.

Перед началом матча на стадионе выступит группа «Кино» с симфоническим оркестром Мариинского театра.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что болельщики смогут бесплатно посетить матчи Евро-2020 в Петербурге. Во время проведения финала Евро-2020 болельщики смогут воспользоваться правом бесплатного проезда в общественном транспорте.