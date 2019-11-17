Иномарка угодила под КамАЗ на Народного Ополчения

В воскресенье, 17 ноября, на проспекте Народного Ополчения, в сторону Ленинского проспекта, случилось дорожно-транспортное происшествие.

Очевидцы событий рассказывают, что автомобиль Porsche попал под КамАЗ.

«Занято 1,5 полосы из 2-х возможных», — сообщают пользователи сообщества «ДТП И ЧП Санкт-Петербург».

Информации о пострадавших нет.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что участника тройного ДТП на перекрестке Боткинской и Академика Лебедева госпитализировали. Врачи оценили его состояние как среднее.