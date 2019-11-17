Иномарка угодила под КамАЗ на Народного Ополчения

Иномарка угодила под КамАЗ на Народного Ополчения
Фотография с места событий. Фото:vk.com/spb_today

В воскресенье, 17 ноября, на проспекте Народного Ополчения, в сторону Ленинского проспекта, случилось дорожно-транспортное происшествие.

Очевидцы событий рассказывают, что автомобиль Porsche попал под КамАЗ.

«Занято 1,5 полосы из 2-х возможных», — сообщают пользователи сообщества «ДТП И ЧП Санкт-Петербург».

Информации о пострадавших нет.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что участника тройного ДТП на перекрестке Боткинской и Академика Лебедева госпитализировали. Врачи оценили его состояние как среднее.

авария автомобиль дтп
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Иномарка сбила забор у перекрестка Испытателей
Экстренная эвакуация «Мега Дыбенко»
Хакер в «Сапсане» взломал Wi-Fi за 20 минут и получил доступ к ...
Иномарка угодила под КамАЗ на Народного Ополчения
В Петербурге арестовали наркомана, который угнал каршеринг и сбил полицейского
Жители РФ стали реже закрывать кредиты досрочно
Россия озвучила решение по полетам на египетские курорты
На берегу озера неподалеку от Тихвина обнаружили скелет в спальном мешке