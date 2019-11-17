Экстренная эвакуация «Мега Дыбенко»

Экстренная эвакуация «Мега Дыбенко»
Посетителей вывели из ТРЦ. Фото: vk.com/mega__dybenko

В четверг, 17 ноября, в Санкт-Петербурге эвакуировали торговый центр «Мега Дыбенко».

«17:00 в «Мега Дыбенко» эвакуация», — сообщили пользователи сообщества «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Также участники происшествия отметили, что посетители собрались после эвакуации около выхода из ТРК.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о том в Выборге водитель «Land Сruiser Prado» задел 6 машин и скрылся. От действий нарушителя пострадали не только транспортные средства, неаккуратный водитель снес дорожный знак.

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