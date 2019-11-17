В Выборге водитель «Land Сruiser Prado» задел 6 машин и скрылся

Жители города Выборг жалуются на неаккуратное вождение владельца внедорожника, из-за которого пострадали шесть автомобилей.

Очевидцы опубликовали последствия хулиганского вождения в сообществе «Автохамы Выборга» в социальной сети «Вконтакте» сегодня, 17 ноября. Больше всех досталось черной «Тойоте», вероятно, иномарка приняла на себя основной удар. Также на царапины пожаловался еще один автомобилист.

От злодеяний нарушителя пострадали не только транспортные средства, неаккуратный водитель снес дорожный знак. В комментариях интернет-пользователи отмечают, что видели темный джип, однако не смогли разглядеть номерной знак. Свидетели также сообщают о том, что неизвестный за рулем «Прадо» зацепил шесть машин.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что пьяный за рулем BMW протаранил здание станции метро «Рыбацкое», а затем бросил авто и сбежал.