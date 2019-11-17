Водитель BMW протаранил вестибюль «Рыбацкого», затем бросил машину и сбежал

Очевидцы пытались задержать пьяного водителя на месте происшествия, однако он уехал. Фото: Google View

Очевидцы пытались задержать пьяного водителя на месте происшествия, однако он уехал. Фото: Google View

Иномарка вылетела на пешеходную часть и врезалась в вестибюль станции метро «Рыбацкое». Водитель попытался скрыться, однако машину ему пришлось бросить.

Инцидент произошел вечером субботы, 16 ноября. Около 20:00 BMW серебряного цвета выехал на тротуар, вероятно, сбиваясь протаранить вестибюль метро. Однако на пути нарушителя встала отечественная легковушка. Возможно, «Лада» предотвратила куда более серьезную аварию.

Как пишет «Фонтанка», пешеходы, оказавшиеся на пути BMW, чудом успели отбежать. Из остановившегося автомобиля вышел нетрезвый водитель, осмотрел повреждения, затем сел в салон и уехал. Позже брошенную иномарку нашли в канаве неподалеку от места происшествия. Мужчина скрылся.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о жителе Петербурга, убившем своего товарища. 21-летний молодой человек пытался сбежать, его задержали в аэропорту.