До смерти избивший друга петербуржец пытался покинуть город: его задержали в Пулково

По версии следствия, подозреваемый, в ходе совместного распития спиртного, нанес пострадавшему несколько ударов по голове, в результате чего тот скончался. Фото: pixabay.com

По версии следствия, подозреваемый, в ходе совместного распития спиртного, нанес пострадавшему несколько ударов по голове, в результате чего тот скончался. Фото: pixabay.com

В аэропорту Северной столицы правоохранительные органы задержали молодого человека, подозревающегося в убийстве. Предположительно, он нанес смертельные травмы своему собутыльнику.

Злоумышленника задержали в субботу, 16 ноября, сообщили gazeta.spb.ru в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области. Трагический инцидент произошел неделей ранее, 8 ноября, в одном из домов по улице Адмирала Черокова в Красносельском районе Санкт-Петербурга.

Местные жители обнаружили в подъезде пострадавшего 35-летнего мужчину с травмами головы. Соседи вызвали скорую помощь, однако в машине медиков пострадавший скончался. Полиция подозревает в случившемся приятеля погибшего, молодого человека 1998 года рождения. Возбуждено уголовное дело.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Ленобласти прохожий, пытаясь разнять драку, выстрелил в её участника.