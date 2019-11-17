В Выборге случился пожар в здании мировых судей

В Выборгском здании мировых судей дважды за месяц происходит пожар.
Очередное ЧП произошло утром 17 ноября в 05:56. В здании суда загорелись окна. 6 ноября произошел такой же случай. Неизвестные подожгли окно на первом этаже, в результате загорелось помещение.
На данный момент полиция разыскиевает поджигателей.
Информации о пострадавших нет.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, Бокситогорском районе Ленобласти полиция задержала подростков, нарушавших ПДД. На требования остановиться водитель машины не реагировал.