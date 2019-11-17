В Бокситогорском районе Ленобласти полиция задержала подростков, нарушавших ПДД

На трассе Вологда — Новая Ладога в районе деревни Чудцы полицейские заметили автомобиль, нарушающий ПДД. На требования остановиться водитель машины не реагировал.

Инцидент произошел в ночь на 17 ноября 2019 года, на 375 километре автодороги Вологда — Новая Ладога. Автомобиль «ВАЗ» двигался по трассе, нарушая правила дорожного движения (ПДД), сообщили gazeta.spb.ru в пресс-службе ГУ МВД по городу и области. Сотрудники ГИБДД попытались пресечь нарушения, потребовав водителя транспортного средства остановиться, однако тот не реагировал.

Полицейским пришлось организовать преследование, в результате которого владельцу авто удалось уйти, но стражи порядка задержали пассажира. Им оказался 15-летний житель Пикалево. По его словам, за рулем сидел его 18-летний товарищ.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Обухово иномарка чуть не вылетела на ж/д пути.