В Выборгском районе Ленобласти загорелся частный дом

В поселке Ермилово Ленинградской области случился пожар. Пожар произошел в частном доме.

О пожаре стало известно вечером, 17 ноября, в 18:58. На место ЧП сразу же была отправлена дежурная смена пожарной части.

Площадь пожара составила 42 квадратных метра. С помощью пожарных он был потушен спустя час, в 19:54.

Информации о пострадавших нет.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о том, что мужчину госпитализировали после стрельбы в деревне Новое Девяткино. На месте происшествия стражи порядка обнаружили раненного 24-летнего мужчину, его доставили в ближайшее медучреждение.