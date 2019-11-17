Три метра ненадежных труб заменили на Витебском проспекте

Три метра ненадежных труб заменили на Витебском проспекте
Фотография с места ЧП. Фото: vk.com/spb_today

Днем, 17 ноября, во дворе дома 79, к. 1 по Витебскому проспекту Петербурга случилась коммунальная авария. Из люка била горячая вода.

Очевидцы отмечали, что владельцы автомобилей не могли перегнать свои машины с места ЧП.

Вечером в данном месте управляющей компанией был закончен ремонт труб. Более трех метров плохих труб теплоэнергетики заменили.

Подача горячей воды и холодной в дома идет в штатном режиме.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что во Фрунзенском районе водитель BMW спровоцировал пробку. Водитель, находящийся за рулем BMW, задел две иномарки и перегородил Витебский проспект.

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