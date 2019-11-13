На Витебском проспекте образовалась пробка из-за ДТП с BMW

О пострадавших информации не поступало. Фото: vk.com/spb_today

О пострадавших информации не поступало. Фото: vk.com/spb_today

Во Фрунзенском районе водитель BMW спровоцировал пробку.

По словам очевидцев, ДТП произошло днем 13 ноября на Витебском проспекте недалеко от станции метро «Купчино».

Водитель, находящийся за рулем BMW, задел две иномарки и перегородил Витебский проспект.

«На путепроводе по Витебскому проспекту , перед метро Купчино от КАД, разбили раритет БМВ , остался только 1 ряд для проезда», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» социальной Сети «Вконтакте».

О пострадавших информации не поступало.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что на Суздальском проспекте в Санкт-Петербурге произошло дорожно-транспортное происшествие с участием городского транспорта. Троллейбус столкнулся с маршруткой.