Самолет с Хиллари Клинтон экстренно сел в Нью-Йорке

Самолет с Хиллари Клинтон экстренно сел в Нью-Йорке
Самолет посадили из-за технических неисправностей. Фото: pixabay

Самолет с бывшим госсекретарем Соединенных Штатов Хиллари Клинтон совершил вынужденную посадку. Воздушное судно следовало из Нью-Йорка в Вашингтон.

Соответствующие меры на борту авиакомпании American Airlines были приняты из-за технической неисправности. Как сообщает CNN, лайнер затрясло во время полета. Позже один из сотрудников аэропорта заметил дым и обнаружил металлический кусок, предположительно принадлежащий вылетевшему самолету.

Воздушное судно благополучно вернулось в Нью-Йорк в 15:15.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о смерти родственника Хиллари Клинтон. Ушел из жизни ее младший брат.

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