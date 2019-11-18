Люди унизили мать убитой в Крыму девочки прямо на похоронах

В крымском селе Кропоткино прошли похороны пятилетней девочки, которая ранее числилась пропавшей — ее искали 170 человек.

Местные жители назвали мать убитой девочки кукушкой, после чего заставили встать на колени перед гробом и прилюдно просить прощения у дочери. Люди считают, что в смерти малышки виновата мать, поскольку та бросила ребенка на отчима и уехала на заработки в Китай, сообщает «Комсомольская правда».

Как сообщалось ранее, в полицию о пропаже пятилетней девочки сообщили 13 ноября. Отчим ребенка сообщил, что она выбежала из дома, пока он ненадолго уходил. К поискам ребенка подключились 170 человек.

Позже ее тело было найдено в канаве неподалеку от дома, где они с отчимом жили. Отчим девочки был арестован после того, как признался в убийстве и сокрытии тела на допросе. Ему могут дать пожизненный срок.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Крыму нашли тело пропавшей девочки, в убийстве винят отчима.