Россиян предупредили об аномальных морозах

На Россию надвигаются аномальные морозы. Холода затронут север европейской территории страны.

Антициклон продолжает удерживать в центре Европейской России довольно тёплую погоду, однако такая температура не везде. Северные районы уже находятся под влиянием холодных циклонов, они доходят до Урала. Там по ночам температура воздуха доходит до минус 29 градусов.

По словам заведующей лабораторией Гидрометцентра РФ Людмилы Паршиной, в ближайшие дни в Югре и на Ямале обещают минус 22 градуса. Немного позже отметка термометра повысится на десять градусов. В Тюменской, Курганской и Челябинской областях, а также в Пермском крае температура воздуха составит 15 градусов ниже нуля. На Среднем Урале будет холоднее всего – до -25 градусов.

В центре России господствует антициклон. В столице сегодня, 18 ноября, столбик термометра поднимется до +4-6. Но к четвергу специалисты прогнозируют минусовую температуру до 8 градусов.

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