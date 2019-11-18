Пьяная жительница Купчино хотела взорвать дом со своими родственниками

Пьяная жительница Купчино хотела взорвать дом со своими родственниками
Полицейские задержали женщину, сообщившую, что взорвет жилой дом. Фото: pixabay

В Петербурге жительница Фрунзенского района заявила правоохранителям, что намерена взорвать дом, в котором проживает она и ее родственники. Все дело в том, что они отказались пускать ее в дом, пока она пьяная.

Как стало известно gazeta.spb.ru, полицейские задержали женщину, сообщившую, что взорвет жилой дом на Малой Балканской улице. Дом был осмотрен, подозрительных предметов обнаружено не было.

В отношении жительницы Купчино возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». Задержанной грозит штраф, либо лишение свободы сроком от трех до пяти лет. Источник в правоохранительных органах отмечает, что женщина не имеет работы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что лжеминер обещал взорвать отель в Биржевом переулке.

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