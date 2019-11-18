Из дома на Дивенской по жалобе жильцов выселяют хостел

В Петербурге через суд пытаются закрыть хостел в жилом доме на Дивенской улице. Рассмотреть два исковых заявления предстоит в Петроградском районном суде.

Иск предъявил прокурор после жалобы жильцов дома на Дивенской. Они подали коллективное обращение с просьбой проверить законность размещения и работы хостела в здании.

Квартиры в доме на Дивенской посуточно сдает ООО «УК Роял Капитал». При этом перевод жилых помещений в нежилой фонд не был оформлен в установленном порядке, сообщает прокуратура.

Помимо этого, вход в хостел осуществлялся круглосуточно с общей лестничной клетки без согласования с жильцами.

«Ход рассмотрения исков контролирует прокуратура района», — отметили в ведомстве.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что прокуратура потребовала закрыть хостел в одном из жилых домов на Литейном проспекте.