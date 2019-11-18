Петербурженка Полина Глен рассталась с Джонни Деппом и вернулась на родину

Молодая танцовщица из Петербурга Полина Глен закончила отношения с 56-летним Джонни Деппом и поспешила вернуться в Россию.

Как сообщает Daily Mail, 24-летняя петербурженка и американский актер начали отношения спустя непродолжительное время после развода Деппа с Эмбер Херд в 2017 году. С того момента звезда Голливуда тратит много времени на судебные тяжбы с экс-супругой, которая обвиняет его в побоях.

Среди поклонников ранее ходили слухи, что парочка может сыграть свадьбу, причем лоб этом начали говорить после того, как девушка переехала в особняк актера в Голливуде.

Однако, издание опровергает эту информацию, утверждая, что девушка не хотела известности и прокомментировала слухи о женитьбе как безумие. Сейчас девушка возвращается на родину из-за усталости от внимания СМИ.

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