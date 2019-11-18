Индивидуальный предприниматель лишился BMW за 7 миллионов на Чернышевского

Индивидуальный предприниматель лишился BMW за 7 миллионов на Чернышевского
Владелец оценил машину в 6 млн 800 тыс. рублей. Фото: pixabay

В Московском районе Северной столицы неизвестный похитил иномарку стоимостью более 6 млн рублей.

Инцидент произошел в ночь на понедельник, 18 ноября, на площади Чернышевского. В отдел полиции обратился 49-летний индивидуальный предприниматель. По словам заявителя, он оставил свой автомобиль марки BMW у дома 11. Иномарку владелец оценил в 6 млн 800 тыс. рублей.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по городу и области, сотрудники правопорядка начали проверку по факту произошедшего. Начат розыск автомобиля и злоумышленника.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о жителе Татарстана, который выкинул пистолет и попытался скрыться от полиции. Мужчину удалось задержать.

иномарка новости спб похищение
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Недолив топлива на российских АЗС в разы превышает норму
Воры пробрались в квартиру ветерана в центре Петербурга и вынесли ордена с ...
Кадыров объяснил свои слова об убийстве людей за оскорбления в Сети
В Москве полыхает склад с газовым оборудованием, здания в округе эвакуируют
Черчесов прокомментировал поражение российской сборной в матче против Бельгии
Водителей Ленобласти предупреждают о снеге с дождем и тумане
В законопроект о домашнем насилии добавили понятие «преследование» после ...
Индивидуальный предприниматель лишился BMW за 7 миллионов на Чернышевского