Индивидуальный предприниматель лишился BMW за 7 миллионов на Чернышевского

В Московском районе Северной столицы неизвестный похитил иномарку стоимостью более 6 млн рублей.

Инцидент произошел в ночь на понедельник, 18 ноября, на площади Чернышевского. В отдел полиции обратился 49-летний индивидуальный предприниматель. По словам заявителя, он оставил свой автомобиль марки BMW у дома 11. Иномарку владелец оценил в 6 млн 800 тыс. рублей.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по городу и области, сотрудники правопорядка начали проверку по факту произошедшего. Начат розыск автомобиля и злоумышленника.

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