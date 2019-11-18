На берегу озера в Тихвине нашли скелет мужчины в спальном мешке

На берегу озера в Тихвине нашли скелет мужчины в спальном мешке
Рядом со скелетом были найдены документы. Фото: pixabay

В Тихвине был обнаружен скелет, помещенный в спальный мешок. Труп пролежал на берегу озера Малое Хундальское на протяжении 6 лет.

Вместе с останками были найдены документы, принадлежащие 41-летнему мужчине. Его искали с осени 2013 года.

Как стало известно gazeta.spb.ru, скелет находился в землянке, в километре от деревни Хундала. Теперь в ходе судмедэкспертизы будут выяснены причины смерти.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о 16-летнем подростке из детского дома, над которым надругался неизвестный мужчина. Девочка смогла описать злоумышленника.

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