На берегу озера в Тихвине нашли скелет мужчины в спальном мешке

Рядом со скелетом были найдены документы. Фото: pixabay

Рядом со скелетом были найдены документы. Фото: pixabay

В Тихвине был обнаружен скелет, помещенный в спальный мешок. Труп пролежал на берегу озера Малое Хундальское на протяжении 6 лет.

Вместе с останками были найдены документы, принадлежащие 41-летнему мужчине. Его искали с осени 2013 года.

Как стало известно gazeta.spb.ru, скелет находился в землянке, в километре от деревни Хундала. Теперь в ходе судмедэкспертизы будут выяснены причины смерти.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о 16-летнем подростке из детского дома, над которым надругался неизвестный мужчина. Девочка смогла описать злоумышленника.