«Максидом» откроет в Петербурге магазины уменьшенного формата

Первый "Максидом рядом" открылся в 2017 году в торговом комплексе "Гранд Каньон". Скриншот: Google Maps

Первый "Максидом рядом" открылся в 2017 году в торговом комплексе "Гранд Каньон". Скриншот: Google Maps

Ритейлер «Максидом» намерен развивать магазины уменьшенного формата. Новые точки «Максидом рядом» планирует открыть в Петербурге.

Тестирование нового формата длилось около двух лет. Первый магазин «Максидом рядом», как отметила совладелица компании Мария Евневич, показал свою рентабельность. Развивать формат ритейлер намерен в Петербурге и в радиусе 200 км от него.

«Товары будут завозиться с распределительных центров в Петербурге», — приводит слова Евневич «Коммерсантъ».

Сроки открытия и адреса новых точек пока не уточняются. Однако в «Максидоме» отмечают, что заинтересованы в помещениях, расположенных в торговых центрах со сформировавшимся трафиком и покупательским потоком.

Первый магазин «Максидом рядом» был открыт в 2017 году в торговом комплексе «Гранд Каньон».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что совладелиц «Максидома» Александр Евневич получил медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.