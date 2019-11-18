«Максидом» откроет в Петербурге магазины уменьшенного формата

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Первый "Максидом рядом" открылся в 2017 году в торговом комплексе "Гранд Каньон". Скриншот: Google Maps

Ритейлер «Максидом» намерен развивать магазины уменьшенного формата. Новые точки «Максидом рядом» планирует открыть в Петербурге.

Тестирование нового формата длилось около двух лет. Первый магазин «Максидом рядом», как отметила совладелица компании Мария Евневич, показал свою рентабельность. Развивать формат ритейлер намерен в Петербурге и в радиусе 200 км от него.

«Товары будут завозиться с распределительных центров в Петербурге», — приводит слова Евневич «Коммерсантъ».

Сроки открытия и адреса новых точек пока не уточняются. Однако в «Максидоме» отмечают, что заинтересованы в помещениях, расположенных в торговых центрах со сформировавшимся трафиком и покупательским потоком.

Первый магазин «Максидом рядом» был открыт в 2017 году в торговом комплексе «Гранд Каньон».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что совладелиц «Максидома» Александр Евневич получил медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

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«Максидом» откроет в Петербурге магазины уменьшенного формата