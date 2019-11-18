Владелец толстого кота Виктора станет акционером «Аэрофлота»

Он прибег к хитрости: во время досмотра он предъявил другого кота, который весил меньше. Мужчину не пустили в самолет из-за толстого кота Фото: Facebook

Он прибег к хитрости: во время досмотра он предъявил другого кота, который весил меньше. Мужчину не пустили в самолет из-за толстого кота Фото: Facebook

Михаилу Галину, владельцу кота Виктора, которого не хотели пускать в салон самолета на рейсе «Аэрофлота», предложили стать акционером авиакомпании.

«Предложение стать акционером «Аэрофлота» поступило от одной из компаний, и я решил его принять», —сказал он, сообщает РИА Новости.

Напомним, Михаила Галина не хотели пропускать в самолет с котом из-за веса его питомца. Кот весил 10 кг, что превышает установленные нормы: вес не должен превышать 8 кг. Сотрудники «Аэрофлота» потребовали сдать Виктора в багаж. На все просьбы и доводы, что животное живым не долетит в багаже сотрудники не реагировали.

Однако мужчина все же нашел выход из ситуации. Он прибег к хитрости: во время досмотра мужчина предъявил другого кота, который весил меньше, чтобы сотрудники аэропорта взвесили его и пропустили на борт. В итоге кот Виктор полетел со своим хозяином.

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