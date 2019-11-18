В Петербурге злоумышленники напали на частного извозчика и отняли у него деньги

В Петербурге злоумышленники напали на частного извозчика и отняли у него деньги
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Фото: Pixabay

Сотрудники полиции разыскивают злоумышленников, похитивших денежные средства у частного извозчика.

Как стало известно gazeta.spb.ru, в полицию обратился 21-летний молодой человек, занимающийся частным извозом. Он рассказал о том, что у дома № 9 по Московскому шоссе в автомобиле марки Kia Rio трое неизвестных, проезжавших в качестве пассажиров, под угрозой физической расправы похитили у него 52 тысячи рублей, после чего вышли из машины и скрылись.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что житель Ленобласти, который накануне пытался скрыться от сотрудников ГИБДД на угнанной каршеринговой иномаркой после наезда на полицейского, оказался причастным к незаконному обороту наркотиков.

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