В Петербурге злоумышленники напали на частного извозчика и отняли у него деньги

Сотрудники полиции разыскивают злоумышленников, похитивших денежные средства у частного извозчика.

Как стало известно gazeta.spb.ru, в полицию обратился 21-летний молодой человек, занимающийся частным извозом. Он рассказал о том, что у дома № 9 по Московскому шоссе в автомобиле марки Kia Rio трое неизвестных, проезжавших в качестве пассажиров, под угрозой физической расправы похитили у него 52 тысячи рублей, после чего вышли из машины и скрылись.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что житель Ленобласти, который накануне пытался скрыться от сотрудников ГИБДД на угнанной каршеринговой иномаркой после наезда на полицейского, оказался причастным к незаконному обороту наркотиков.