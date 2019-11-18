ЗакС Петербурга одобрил поправки к бюджету, предложенные Бегловым

Губернатор также предложил выделить еще 478 млн рублей для развития нового центра онкологической помощи на Петроградской. Фото: Администрация Санкт-Петербурга

Губернатор также предложил выделить еще 478 млн рублей для развития нового центра онкологической помощи на Петроградской. Фото: Администрация Санкт-Петербурга

На заседании Законодательного Собрания Санкт-Петербурга бюджетно-финансовый комитет одобрил поправки, предложенные ко второму чтению проекта городского бюджета на следующий год.

Заседание состоялось в понедельник, 18 ноября, в Мариинском дворце. В рамках поправок губернатор Северной столицы Александр Беглов внес предложение об увеличении расходов на адресную инвестиционную программу. Кроме того, градоначальник вынес на обсуждение возможность выделить 725 миллионов рублей на строительство транспортной развязки возле аэропорта Пулково.

Строительство развязки позволит избежать транспортного коллапса, так как летом 2020 года планируется встреча глав государств БРИКС и, в противном случае, придется перекрыть трассу к Пушкину.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Александр Беглов рассказал об итогах прошедшей недели «Вконтакте».