«Это вызовет только праздник на улице нелегальной розницы». Эксперт оценил идею сокращения времени продажи алкоголя

«Это вызовет только праздник на улице нелегальной розницы». Эксперт оценил идею сокращения времени продажи алкоголя
Эксперт уверен, что такое решение создаст новые проблемы. Фото: Pixabay

Директор Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя (ЦИФРРА) Вадим Дробиз прокомментировал идею о сокращении времени продажи алкоголя на час — с 23:00 до 22:00.

«Это вызовет только праздник на улице нелегальной розницы. Когда решение приводит не к решению проблем, а к созданию целого комплекса новых проблем, вводить его не надо», — сказал Дробиз, сообщает РИА «Новости».

Накануне организация «Общероссийский народный фронт» отправила в Минздрав и правительство письмо с предложением прекращать продажу алкоголя после 22:00. В организации считают, что эта мера приведет к снижению числа преступлений, совершаемых в состоянии алкогольного опьянения, а также числа ДТП. Предложение вносит изменение в Федеральный закон «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта…». На данный момент продажа алкоголя по нему разрешена с 8:00 до 23:00. Отдельные регионы имеют право самостоятельно устанавливать дополнительные ограничения по времени. К примеру, в Петербурге алкоголь в легальной рознице нельзя купить после 22.00.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в отношении кафе «Авлабар» Прокуратурой было возбуждено три дела о несоблюдении правил продажи, а также оборота алкогольной продукции. Прокурор также возбудил дело в отношении предпринимателя из-за отсутствия лицензии.

алкоголь продажа алкоголя эксперты
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Туман на дамбе в Петербурге не рассеивается с утра
Дмитрий Тарасов хочет платить в 8 раз меньше алиментов старшей дочери
Фанатов «Зенита» оштрафовали за нецензурную брань
Сотрудники ГИБДД пустили бумажные кораблики по Неве в память о погибших в ...
В октябре электронные визы в Петербург получили 28,5 тысяч иностранцев
Трое неизвестных ограбили молодого таксиста на 52 тысячи в Пушкинском районе
Центр Петербурга продолжают украшать к Новому году
После громкого убийства аспирантки СПбГУ в вузах появятся телефоны доверия