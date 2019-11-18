«Это вызовет только праздник на улице нелегальной розницы». Эксперт оценил идею сокращения времени продажи алкоголя

Директор Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя (ЦИФРРА) Вадим Дробиз прокомментировал идею о сокращении времени продажи алкоголя на час — с 23:00 до 22:00.

«Это вызовет только праздник на улице нелегальной розницы. Когда решение приводит не к решению проблем, а к созданию целого комплекса новых проблем, вводить его не надо», — сказал Дробиз, сообщает РИА «Новости».

Накануне организация «Общероссийский народный фронт» отправила в Минздрав и правительство письмо с предложением прекращать продажу алкоголя после 22:00. В организации считают, что эта мера приведет к снижению числа преступлений, совершаемых в состоянии алкогольного опьянения, а также числа ДТП. Предложение вносит изменение в Федеральный закон «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта…». На данный момент продажа алкоголя по нему разрешена с 8:00 до 23:00. Отдельные регионы имеют право самостоятельно устанавливать дополнительные ограничения по времени. К примеру, в Петербурге алкоголь в легальной рознице нельзя купить после 22.00.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в отношении кафе «Авлабар» Прокуратурой было возбуждено три дела о несоблюдении правил продажи, а также оборота алкогольной продукции. Прокурор также возбудил дело в отношении предпринимателя из-за отсутствия лицензии.